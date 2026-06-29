El Papa rep la reproducció d'una maqueta d'un finestral de la Sagrada Família, atribuïda a Gaudí

CERCLE ARTÍSTIC SANT LLUC
BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV ha rebut la primera reproducció d'una maqueta d'un finestral de la Sagrada Família atribuïda a Antoni Gaudí, conservada al Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona i restaurada amb fragments originals recuperats després de la Guerra Civil.
L'obsequi l'ha lliurat al Vaticà el president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, en nom de Sant Lluc, i inaugura així una edició limitada de les reproduccions amb motiu del centenari de la mort de Gaudí, informa l'entitat artística en un comunicat d'aquest dilluns.
L'obra original constitueix "un testimoni excepcional" del procés creatiu de Gaudí i de l'estreta relació de l'arquitecte amb Sant Lluc, del qual va ser soci.
A la targeta que acompanyava l'obsequi, l'entitat expressava la seva "profunda devoció i respecte" pel pontífex i explicava que la primera reproducció s'ofereix com un homenatge commemoratiu al centenari de la mort de l'arquitecte.
El lliurament al Papa vol simbolitzar "el reconeixement universal de l'obra d'Antoni Gaudí" i posar en valor la tasca de conservació del patrimoni artístic desenvolupat pel Cercle Artístic de Sant Lluc.