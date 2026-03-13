El Papa rep els representants d'una xarxa solidària mundial d'hospitals pediàtrics

Teladoc Health i Patrons of the World's Children Hospital li expliquen el projecte en el Vaticà
BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha rebut en audiència al Vaticà l'empresa de telemedicina Teladoc Health i la fundació Patrons of the World's Children Hospital, que li han presentat una xarxa que connecta hospitals matern-infantils de tot el món per millorar l'atenció mèdica en regions d'Àfrica i Llatinoamèrica.
La iniciativa "està liderada des de Barcelona per Teladoc Health" i reuneix hospitals i especialistes de diferents països per millorar l'atenció mèdica matern-infantil en zones amb pocs recursos sanitaris a través de la telemedicina, informa l'empresa aquest divendres en un comunicat.
Han participat en l'audiència el president de Patrons of the World's Children Hospital (que coordina la col·laboració entre hospitals), Fabrizio Arengi Bentivoglio, i el de Teladoc Health Internacional, Carlos Nueno.
TELEMEDICINA DES DE BARCELONA
Han explicat al Pontífex els avenços del projecte i han demostrat davant d'ell el sistema de telemedicina desenvolupat per Teladoc Health des del seu hub a Barcelona: la prova ha estat una connexió mèdica remota de telemedicina entre el Vaticà i un centre assistencial a Argentina.
Així, pediatres poden connectar hospitals amb accés limitat a aquests serveis i situats a milers de quilòmetres, i col·laborar en l'atenció de casos complexos.
El projecte implica promoure centres d'atenció híbrida, combinant atenció presencial de professionals sanitaris locals i suport remot d'especialistes d'hospitals matern-infantils de referència, per col·laborar a temps real i possibilitar als locals coneixement clínic especialitzat.
Entre els centres de referència que col·laboren està l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona: fins ara han atès remotament hospitals a Llatinoamèrica i aviat es preveu començar a Sierra Leone.
Teladoc Health encapçala des de Barcelona aquesta tecnologia, basada en un programari i dispositius creats expressament, després d'haver desenvolupat ja aquest tipus de models d'atenció híbrida en països d'Europa, Amèrica i Àsia Pacífic.