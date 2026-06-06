Papa.- El Rei lamenta el "dolor" pels abusos per part de l'Església i agraeix al Papa la seva "fermesa"

Alberto Ortega - Europa Press
Felip VI defensa que cal "saber escoltar" i posar-se en el lloc de l'altre i demana posar a la persona en el centre del discurs
MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -
El Rei Felip VI ha lamentat el "dolor" que han causat els casos d'abús per part de l'Església, que no són representatius de tota la institució, i ha agraït al Papa León XIV la "claredat i fermesa" que ha demostrat enfront d'aquesta qüestió, que ha contraposat amb la "enorme labor social" que realitza l'Església Catòlica.
El monarca ha aprofitat el seu discurs durant l'acte institucional que ha congregat a les autoritats de l'Estat i al cos diplomàtic amb el qual el Pontífex ha arrencat la seva visita a Espanya, que finalment inclourà una trobada amb les víctimes d'abusos, per contraposar ambdues realitats.
L'Església Catòlica, ha dit Felip VI, realitza una "enorme labor social", "fruit del compromís dels religiosos i religioses, els ascerdotes, els diacons, els joves que s'impliquen en la vida de la parròquia, els voluntaris que ajuden en residències, albergs, menjadors i centres d'acolliment", per els qui ha manifestat el seu "reconeixement i gratitud", així com la seva "admiració especial" pels missioners.
Enfront d'això, "no pot haver-hi major contrast", ha reconegut el Rei, que "el dolor causat pels casos d'abusos que ni són ni poden ser representatius de la immensa comunitat eclesial", ha recalcat.
En aquest sentit, ha reconegut la "claredat i la fermesa" mostrada per León XIV, subratllant que "són essencials en el procés sanador i de reparació del dany infligit". "Ho són per a les víctimes, per als fidels, per a l'Església i per a la societat en el seu conjunt", ha subratllat.
D'altra banda, el monarca ha aprofitat per cridar l'atenció sobre la importància de "saber escoltar", incidint que no "tot val" i és "admissible" en els temps actuals, citant en aquest sentit la rellevància de la primera encíclica del Pontífex en abordar els desafiaments de la Intel·ligència Artificial.
NO TOT VAL
El Rei ha advertit que "en aquest temps correm el risc d'oblidar allò que de debò importa, de relliscar-nos cap a l'errada creença que, abolides moltes de les nostres creences pel pols de l'actualitat, tot val, tot és admissible, negociable i justificable".
"No és així", ha recalcat, esgrimint que "la dignitat de la persona, els drets humans, els valors democràtics i la legalitat internacional ha de seguir sent els nostres números primers".
En ells i les seves múltiples combinacions, ha afegit, després d'haver esmentat que Robert Prevost va estudiar matemàtiques, "està l'aritmètica de la llibertat, la igualtat i la justícia; la que suma i multiplica, no la que resta i divideix".
En aquestes circumstàncies, el monarca ha sostingut que la veu de León XIV és "font d'inspiració" no només pels més d'1.400 milions de catòlics, sinó que "ressona pel seu contingut ètic molt més allà, en totes les consciències" i ha elogiat la seva encíclica, a la qual, ha dit "no li mou una visió catastrofista, sinó una mirada carregada d'esperança i d'optimisme en l'ésser humà". És en definitiva, ha agregat, "un text humanista".
"Les vostres paraules", li ha dit al Pontífex, "ens insten a reemplaçar la por, que és estèril i paralitzant per un coneixement, meditat i compartit, del potencial i dels riscos d'aquesta nova realitat".
El Rei ha coincidit amb el Papa que "la nova tecnologia no pot ser monopoli d'uns pocs sinó un instrument en mans de tots que beneficiï a totes les societats". Això només serà possible, ha advertit, "si aconseguim mantenir la persona en el centre de qualsevol discurs, mai reemplaçada, subjugada o coaccionada per cap algorisme".
DEMANA EMPATIA I ESCOLTA
"En un món negat de dades i missatges es fan imprescindibles l'empatia, la comprensió i l'escolta", ha sostingut el Rei, que en aquest punt ha esmentat al Papa Francisco, el predecessor de Robert Prevost, recordant que insistia "en la importància de saber escoltar".
Segons el parer de Felip VI, "és paradoxal que, en un temps d'interconnexions, estiguem perdent aquesta capacitat... o aquesta paciència". Així, ha defensat que "quan l'atenció està en l'altre, en qui tenim davant, podem identificar-nos amb el seu dolor, amb la seva alegria, amb les seves febleses i fortaleses". "Podem posar-nos en el seu lloc", ha puntualitzat.
"Només si aprenem a comprendre les raons dels altres, a buscar el terreny comú o d'acord, aconseguirem avançar units", ha ressaltat el monarca, en presència tant del president del Govern, Pedro Sánchez, com del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i del líder de Vox, Santiago Abascal, així com el gruix dels ministres.
Per concloure, s'ha referit al missatge d'unitat que va llançar Robert Prevost després de ser proclamat Papa. "La unitat com a aspiració sorgeix de la consciència de la nostra fragilitat com a individus, de la nostra contingència, de les nostres limitacions, però també d'aquesta capacitat inesgotable pel ben i la bellesa que arriba al cim quan l'ésser humà estima al pròxim i es lliura als altres".
"Recordar-ho sempre, de paraula i obra, i especialment en aquests temps d'incertesa, bé mereix ser pauta de conducta universal: la unitat com a vehicle i instrument per a la pau", ha dit.