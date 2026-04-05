El Papa oficia la seva primera Missa de Resurrecció i demana en la benedicció 'Urbi et orbi' que s'abandonin les armes

MADRID 5 abr. (EUROPA PRESS) -
LLeó XIV ha oficiat la primera Missa del de Resurrecció del seu pontificat i ha llançat una crida a la pau en la benedicció 'Urbi et orbi' del Diumenge de Pasqua i ha denunciat la "globalització de la indiferència" davant de la mort de "milers de persones" en els conflictes armats, instant que "els qui tenen armes a les seves mans les abandonin".
El Pontífex, que ha parlat des de la lògia de la Basílica de Sant Pere davant de 50.000 fidels, segons dades de Vatican News, ha rebutjat que la pau hagi de ser "una pau imposada per la força" i ha reclamat que s'aconsegueixi "mitjançant el diàleg, no amb la voluntat de dominar a l'altre, sinó de trobar-ho".
"Ens estem acostumant a la violència, ens resignem a ella i ens tornem indiferents davant de la mort de milers de persones", ha afirmat Lleó XIV, que ha reprès una expressió del Papa Francisco "qui fa just un any des d'aquesta lògia va dirigir al món les seves últimes paraules per denunciar aquesta actitud col·lectiva: 'Quanta voluntat de mort veiem cada dia en els tants conflictes que afecten a diverses parts del món'".
El Papa ha subratllat que "la pau que Jesús ens lliura no és aquella que es limita a silenciar les armes, sinó la que toca i transforma el cor". Citant a sant Agustín, ha apel·lat a "estimar la resurrecció", convençut que "el mal no té l'última paraula perquè ha estat vençut pel Ressuscitat". I ha anunciat una vigília d'oració per la pau en la Basílica de Sant Pere dissabte que ve 11 d'abril.
CLAMA CONTRA LA GUERRA A LA MISSA DE RESURRECCIÓ
El Papa Lleó XIV ha clamat contra la guerra i les injustícies globals durant la celebració de la Santa Missa del Diumenge de Pasqua, en la qual ha demanat que l'alegria de la Resurrecció arribi a tots els racons del món on "sura encara l'espectre de la mort".
En la seva homilia, el Pontífex ha enumerat els mals que amenacen a la humanitat, entre ells "la violència de la guerra que mata i destrueix", junt amb "la idolatria del benefici que saqueja els recursos de la terra" i "els abusos que aixafen als més febles".
"El poder de la mort ens amenaça sempre, per dins i per fora. Dins de nosaltres, quan el llast dels nostres pecats ens impedeix alçar el vol; quan les decepcions o les solituds que experimentem eixugen les nostres esperances; quan les preocupacions o els ressentiments sufoquen l'alegria de viure; quan sentim tristesa o cansament, quan ens sentim traïts o rebutjats, quan hem de bregar amb la nostra feblesa, amb el sofriment, amb la fatiga de cada dia. Llavors ens sembla que hem acabat en un túnel del que no veiem la sortida", ha expressat el Papa.
Lleó XIV ha apel·lat a la Resurrecció de Crist com a "antídot" enfront d'aquesta realitat i ha cridat als fidels a ser portadors d'esperança. "Correm com María Magdalena i anunciem-ho a tots", ha demanat, perquè "on sigui que suri encara l'espectre de la mort pugui brillar la llum de la vida".
El Pontífex ha presidit la seva primera Missa de Resurrecció davant dels 50.000 fidels congregats a la Plaça de Sant Pere i els 10.000 que es trobaven en els seus voltants, segons dades de Vatican Media. Ha conclòs el seu missatge demanant que "Crist, la nostra Pasqua, ens beneeixi i done la seva pau al món sencer".
RECORD Al PAPA FRANCISCO
Així mateix, el Pontífex ha recordat les paraules del Papa Francisco per subratllar que la Resurrecció "no és una cosa del passat", sinó "una força de vida que ha penetrat al món".
El Papa Francisco va morir just el dia després del Diumenge de Pasqua de l'any passat. El 20 d'abril de 2025, Francisco va sortir a la balconada principal de la basílica de Sant Pere per impartir la benedicció 'Urbi et orbi'. "Germans i germanes, bona Pasqua", va dir.
També va saludar i va dirigir la seva benedicció a tots. "Que el Senyor ens beneeixi a tots en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant", va pronunciar, després de la lectura del missatge de Pasqua.
En aquest missatge, que va ser llegit pel mestre de Cerimònies Pontifícies, Diego Ravelli, va demanar el cessament del foc a Gaza, l'alliberament dels ostatges i va apel·lar al "desarmament" dels països per aconseguir un món sense guerres.
"La pau no és possible sense un veritable desarmament. L'exigència que cada poble té de proveir a la seva pròpia defensa no pot transformar-se en una carrera general al rearmament. La llum de la Pasqua ens convida a derrocar les barreres que creen divisions i estan carregades de conseqüències polítiques i econòmiques", va assenyalar.