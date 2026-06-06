Montserrat demana tranquil·litat davant de les PAU i afirma que no coincideixen amb el programa de Lleó XIV

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha demanat tranquil·litat als estudiants abans de l'inici de les proves d'accés a la universitat (PAU) la setmana vinent a Catalunya, coincidint amb la visita del papa Lleó XIV, encara que la consellera ha dit que no suposarà un problema per a la mobilitat dels estudiants perquè les activitats del pontífex no coincideixen amb els horaris de les proves.
Així s'ha expressat en una entrevista concedida a 'Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press aquest dissabte, en la qual ha dit que la visita del Papa està "molt planificada" i ha posat com a exemple la visita de Lleó XIV a la Sagrada Família de Barcelona planificada a les 13.30 hores, mentre que, sosté, els estudiants ja estaran a les aules entre les 8.30 i les 9 del matí.
Preguntada pels efectes que pot tenir en les proves la convocatòria de vaga docent ha dit que estan previstes mesures de reforç si són necessàries per garantir que els exàmens es duguin a terme amb normalitat.
D'altra banda, ha explicat que s'ha demanat als estudiants arribar amb antelació als centres on es realitzen les proves, però ha recordat que hi ha "flexibilitat" per ampliar horaris d'examen si és necessari, una cosa que, ha exposat, és un procediment habitual en casos justificats.
"Comprenem absolutament la preocupació i estem totalment treballant, com no pot ser d'una altra manera, adaptant-nos a la situació", ha assegurat dirigint-se als estudiants.