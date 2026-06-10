Lleó XIV visita la tomba de Gaudí en el centenari de la seva mort

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV ha visitat aquest dimecres la cripta de la Sagrada Família de Barcelona, ha orat i ha encès una vela davant de la tomba d'Antoni Gaudí, abans de la missa que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte.
L'ha acompanyat a la cripta l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, abans que accedís a la sagristia per revestir-se i realitzar els preparatius litúrgics.
Es tracta del primer espai del temple que es va començar a construir, el 1882, sota la direcció de Francisco de Paula de Villar, i quan Gaudí va assumir la direcció de les obres va mantenir l'estil neogòtic, però va introduir algunes modificacions que no van alterar l'estructura.
La construcció va finalitzar el 1889, encara que el 1885, una vegada acabada la Capella de Sant Josep, ja se celebrava allà l'eucaristia, i Gaudí va ser enterrat el 12 de juny de 1926 en la Capella de la Verge del Carme.
Prèviament, el Papa, juntament amb els Reis i el cardenal Juan José Omella, han escoltat al pati de l'edicle --lloc on treballava normalment Gaudí-- una breu explicació al tacte d'una maqueta de la Torre de Jesucrist, a càrrec de Valentina, una nena invident de 13 anys.