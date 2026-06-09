Publicat 09/06/2026 14:35

Lleó XIV saluda els fidels davant de la Catedral en català i anima a viure "units en la fe"

El Papa a la seva arribada a l'homilia en la Catedral
Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -

El Papa ha saludat en català als fidels en sortir de la Catedral de Barcelona amb un 'Bon dia i bona hora! Germans i germanes' .

Després ha dit en castellà. "Una alegria. Una salutació a tots vostès, tots vosaltres. Gràcies per ser aquí, la paciència. Gràcies per l'alegria", ha dit mentre l'aclamaven els mateixos que l'havien rebut poc abans, a la seva arribada.

"ADÉU SIAU"

Ha acabat dient-los en castellà: "Que celebrem tots la fe en Crist, Jesucrist, que ens ha cridat a viure com un sol poble units en la fe. Déu beneeixi a tots", i al final els ha dit en català 'Adéu siau'.

Aleshores els fidels l'han aplaudit i vitorejat, i han entonat com un càntic 'Benedicció, benedicció!'.

I s'ha anat acompanyat del cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, pel carrer Pietat.

Contador

Contingut patrocinat