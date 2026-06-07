Papa.- Lleó XIV reivindica la petjada de fe a Europa i recorda Joan Pau II: "No tingueu por"

Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press
Demana diàleg social entre institucions per "teixir xarxes" i amb la dignitat en el centre
MADRID, 7 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha reinvindicat la fe cristiana en la identitat cultural europea i ha recuperat l'emblemàtic crit de Joan Pau II, reprès per Benet XVI i Francesc, predecessors de Robert Prevost: "No tingueu por. Obriu de bat a bat les portes a Crist! Jesucrist no ens treu res i ens dona tot".
"De debò és possible creure que l'Europa a què tant estimem seria ella mateixa sense la petjada de la fe? Per què témer que l'eternitat impregni la quotidianitat? Segueix viu el crit dels meus predecessors: No tingueu por!", ha exclamat.
Per això, s'ha preguntat "si el món i en particular Europa hauria forjat la seva identitat sense la petjada espiritual que ha impregnat la seva història". "No es tracta d'una provocació, sinó d'una invitació a pensar si l'eternitat, que va irrompre en el temps i l'espai mitjançant l'encarnació de Jesucrist, pugui tornar a reconciliar-se amb el quotidià", ha puntualitzat.
Així ho ha manifestat aquest dissabte el Papa durant el seu discurs en la trobada 'Teixir Xarxes amb el Món de la Cultura, de l'Art, de l'Economia i de l'Esport' celebrat en el Movistar Arena de Madrid.
UN DIÀLEG QUE SIGUI COM "TEIXIR XARXES"
En la seva al·locució, ha apostat per "teixir xarxes" entre educació, empreses, cultura i esport: "És menester un diàleg social que podem comparar amb l'art de teixir xarxes, que implica trobada, escolta, diàleg i respecte".
"En aquest bell país és impossible no admirar la petjada de creativitat que travessa la seva història i dona forma a la seva identitat; una bellesa visible en les seves ciutats, els seus carrers i monuments, les seves places i jardins, les seves universitats i esglésies, la música, la pintura i la dansa, en la seva gastronomia", ha dit.
El Pontífex ha celebrat que a Espanya "es percep també l'ànima de les generacions que van transformar el paisatge i li van donar un rostre propi". "Això ens revela en cada traç la intel·ligència i la voluntat que resideixen en l'ànima humana", ha afegit.
"QUINA HERÈNCIA ESTEM DEIXANT"
Davant de les "meravelles" creades per les generacions anteriors, Prevost s'ha preguntat: "Quina herència estem deixant al futur i, per tant, quin tipus de comunitat estem construint?".
"La nostra societat posseeix una extraordinària capacitat per produir, innovar i comunicar; no obstant això, sembla que encara necessitem aprendre a custodiar l'ànima d'allò que aquesta genera. En cas contrari, correm el risc de ser experts en els mitjans i eficaços per produir, però incerts sobre el perquè, per a qui, amb qui i per a qui es produeix", ha advertit.
L'ESGLÉSIA ANHELA EL DIÀLEG
En aquest context, el Papa ha dit que l'Església, "conscient tant dels seus encerts com dels seus errors al llarg de la història, anhela romandre en diàleg amb el món contemporani".
"En l'ADN de la humanitat està radicat el desig de bé, de bellesa i de veritat; i és a partir d'aquesta aspiració profundament humana i de la nostra experiència plurisecular, que l'Església proposa camins per a una vida digna i el bé comú", ha defensat.
El Pontífex ha apostat aleshores per un diàleg social que es pot "comparar amb l'art de teixir xarxes, que implica trobada, escolta, diàleg i respecte".
"En els diversos sectors de l'activitat humana hem de cuidar el llenguatge que s'utilitza: escrit, oral i, en l'entorn digital, també el de les imatges; perquè la comunicació mai és neutral. Tota expressió parla, transmet; pot ferir o sanar, destruir expectatives o obrir horitzons, sembrar divisió o despertar l'esperança en la possibilitat de construir junts alguna cosa genuïnament humà", ha puntualitzat.
D'aquesta manera, "teixir xarxes és un diàleg entre institucions centrat en la dignitat humana" i que comporta, per exemple, "que la universitat no visqui d'esquena al món del treball ni renunciï a la veritat; que l'activitat empresarial no vegi l'empleat com un factor més en l'equació dels seus interessos; que l'art no tingui com a fi només a les elits; que l'esport no sigui reduït a espectacle o convertit en simple negoci; o que el progrés tecnològic tingui en compte els ancians, els pobres i els qui no tenen veu".
"Tots hem experimentat alguna cosa bonica; tant, que ens va canviar interiorment: una cançó, un poema, una església silenciosa, una veu, una mirada, fins i tot un partit de bàsquet viscut amb amics. No és estrany llavors que la proclamació de la Bona Nova i la consciència de saber-nos germans s'expressi amb forma de saeta en una Setmana Santa, de poesia mística, de mestratge literari en autors com Lope de Vega, santa Teresa de Jesús o sant Joan de la Creu, Calderón de la Barca, o en la prosa serena de sant Tomàs d'Aquino", ha afirmat.
Així mateix, ha recalcat que "teixir xarxes significa servir de manera desinteressada". Així, ha dit que "una mirada objectiva revela que homes i dones moguts per la fe han edificat hospitals i escoles, van donar motiu a iniciatives solidàries i van parlar amb un llenguatge que dignifica les persones".
Lleó XIV també es qüestiona "qui estan sent exclosos malgrat les seves virtuts i capacitats": "No podem ignorar que la condició dels pobres representa un crit que, en la història de la humanitat, interpel·la constantment la nostra vida, les nostres societats, els sistemes polítics i econòmics, i a l'Església".
APRENENTATGES QUE S'OBTENEN DE L'ESPORT
Finalment, ha fet referència al món de l'esport i ha posat en valor aprendre "el respecte per l'adversari en un camp de joc més que escoltant un discurs".
"Quants esportistes ens ensenyen a perdre sense odiar, a guanyar sense humiliar o a aixecar-se després de caure", i ha convidat als assistents a "ser fils nous per teixir xarxes noves que harmonitzin tots els àmbits de la vida, per entramar una societat renovada on el temps s'impregni d'eternitat, la cultura custodiï la memòria i afavoreixi el diàleg, l'educació promogui la recerca de la veritat amb esperit crític, l'art desperti sorpresa i generi emocions nobles, l'empresa reconegui la dignitat de la persona i el treball segueixi sent motor d'esperança".
En aquest sentit, ha instat a "ser fils nous acollint el consell de Sant Pau": 'Alegreu-vos amb els qui estan alegres; ploreu amb els qui ploren. Tingueu la mateixa consideració i tracte els uns amb uns altres, sense pretensions de grandesa, sinó posant-vos al nivell de la gent humil. No us tingueu per savis. A ningú retorneu mal per mal. Procureu el bo davant de tota la gent. En la mesura del possible i en el que depengui de vosaltres, mantingueu-vos en pau amb tothom".