El papa Lleó XIV recorrerà uns 2.500 quilòmetres durant el viatge a Espanya i pronunciarà fins a 17 discursos i homilies

MADRID 6 maig (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV recorrerà prop de 2.500 quilòmetres durant els sis dies que durarà el seu viatge a Espanya, del 6 al 12 de juny, en els quals visitarà Madrid, Barcelona, Gran Canària i Tenerife, segons ha informat la Conferència Episcopal Espanyola (CEE).
En total, el Papa intervindrà, amb discursos i homilies, fins a 17 ocasions en els 21 actes que conformen el programa, que ha estat publicat aquest dimecres pel Vaticà.
En concret, passarà per cinc diòcesis: Madrid, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat (a la qual pertanyen l'Aeroport de Barcelona-el Prat i l'abadia de Montserrat), les Canàries i la diòcesi Nivariense (Tenerife).
Segons la CEE, tot el programa comparteix tres eixos: "la caritat, expressada en trobades amb entitats d'assistència social i acollida; l'eucaristia, que centrarà cada etapa de l'itinerari, i la trobada, tant amb joves, com amb la societat civil i les esglésies locals".