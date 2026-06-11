El papa Lleó XIV marxa de Barcelona després de 2 dies a Catalunya i vola en direcció a les Canàries

Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press
L'acomiaden Illa, Rull, Hereu, Prieto i Collboni
BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa ha marxat aquest dijous a les 8.45 hores des de l'Aeroport de Barcelona-el Prat en l'avió d'Iberia A-320 CEO que el traslladarà a Gran Canària, on culminarà el seu viatge a Espanya.
L'han acomiadat a l'aeroport el president de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i el delegat del Govern central, Carlos Prieto.
També l'inspector general de l'exèrcit, el tinent general Raimundo Rodríguez; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.
Hi han estat el cardenal arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella; el bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez, i la directora de l'Aeroport de Barcelona, Eva Valenzuela, entre d'altres.
Tots s'han acomiadat del pontífex a la pista, i Illa l'ha acompanyat per la catifa vermella fins a l'escala de l'avió.
La visita del pontífex a les Canàries suposa la culminació d'un compromís que va deixar pendent el seu predecessor, el papa Francesc, qui va expressar el seu desig de viatjar a l'arxipèlag per conèixer la realitat migratòria.