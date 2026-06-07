Lleó XIV demana que la religiositat històrica d'Espanya sigui una "escola de fe" i no un "museu del passat"

Fernando Sánchez - Europa Press
El Pontífex crida a sortir d'una "fe còmoda i privada" i a convertir-se en "constructors d'un món nou"
MADRID, 7 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha demanat que la religiositat històrica d'Espanya no sigui un "museu del passat" sinó una "escola de fe" i ha convidat als espanyols a "comprometre's personalment en la construcció del ben comú".
"Heus aquí una encomana per l'Espanya d'avui i de demà: que la religiositat que des de fa segles anima aquest país no sigui un museu del passat que visitar, sinó una escola de fe de la qual beure també avui. Una escola que ens ensenya a agenollar-nos davant de Déu i davant del proïsme, perquè ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear al germà", ha subratllat el Pontífex aquest diumenge en la seva homilia durant la Missa del Corpus Christi a la Plaça de Cibeles.
Una escola, segons ha precisat, que ensenya "la gratitud de l'amor" per trencar "les cadenes de l'egoisme" i que crida a comprometre's en la construcció del ben comú. "També nosaltres estem cridats a estar presents en les situacions i en els desafiaments de la societat, a no fugir, a comprometre'ns personalment en la construcció del bé comú", ha afegit.
NO ÉS "SUPERVIVÈNCIA FOLKLÒRICA"
A més, el Papa ha enaltit el "sentiment espiritual" d'Espanya que s'expressa en processons com la del Corpus Christi i ha puntualitzat que no es tracta d'una "supervivència folklòrica o d'un simple adorn estètic".
"Les solemnes processons d'aquest dia han plasmat durant segles la pietat, l'art, la música, l'arquitectura i la vida del poble espanyol i, encara avui, expressen i manifesten el sentiment espiritual d'aquest país també a través de la bellesa i l'elegància de les catifes florals, dels altars als carrers, de la cura de les custòdies i dels expositors, dels cants i dels ornaments. No es tracta d'una manifestació exterior, d'una supervivència folklòrica o d'un simple adorn estètic: aquí es tracta de la fe en la presència del Senyor Ressuscitat", ha remarcat.
Així mateix, ha cridat a sortir d'una "fe còmoda i privada" i a convertir-se en "constructors d'un món nou". No es tracta només, segons ha indicat, de "treure la custòdia" sinó que cadascun es deixi "treure de l'egoisme, de la indiferència, d'una fe còmoda i privada, per respondre a la seva invitació a la conversió, a canviar la mirada, a acollir la seva presència que transforma" i que fa als catòlics "constructors d'un món nou".
En aquest sentit, ha assenyalat que la "memòria històrica de les processons del Corpus Christi no es deixa aprisionar per un record nostàlgic" sinó que es converteix "en una invitació per l'avui", per a la vida personal, per a les relacions, per a la societat i per a "la construcció del futur".
TEMPTACIÓ DE CONFIAR EN ALTRES ÍDOLS
Al seu torn, Lleó XIV ha advertit de "la temptació de confiar en altres ídols i alimentar-se d'un pa que no sacia" i ha convidat a "sortir de la devoció privada" i convertir-se en "protagonistes de la transformació de la història i signe d'esperança".
"Deixem que hidrati les sequedats del nostre cor, per sortir després als camins de la vida i de la història i portar entre la gent aquest corrent d'aigua fresca, corrent d'amor, de pau, de justícia i d'alegria. Beguem de nou d'aquesta font eucarística que no ens tanca en una devoció privada sinó que ens envia a regar als germans, a les famílies, als pobres, a els qui sofreixen, a els qui han perdut l'esperança", ha animat.
També ha precisat que "el Crist que passa pels carrers en la custòdia és el mateix que s'identifica amb els pobres, els abatuts, els que estan sols i desemparats" i ha apuntat que "no és casual que a Espanya, l'Església hagi unit durant anys la solemnitat del Corpus Christi amb el Dia de la Caritat".
Durant la seva homilia, el Pontífex també ha recordat a sant Manuel González, que "recorda que l'Eucaristia no pot ser honrada només en les grans celebracions", i uns versos poètics de Sant Joan de la Creu --'Que bé se jo la font que raja i corre, encara que és de nit'--. Segons ha dit, a la presó conventual de Toledo on estava empresonat "en condicions duríssimes", precisament entorn del Corpus Christi de 1578 "reconeix des de la nit d'aquella presó la presència amagada del Senyor".