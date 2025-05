El papa Lleó XIV demana "una Església unida" per a un món "reconciliat": "És l'hora de l'amor"

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -

El papa Lleó XIV ha demanat una Església "unida" que es converteixi en "ferment per a un món reconciliat"; una Església "missionera" que "obre els braços al món", enfront de la discòrdia, la violència, els prejudicis i la por al que és diferent, i ha exclamat que és "l'hora de l'amor".

Així s'ha pronunciat el pontífex, aquest diumenge 18 de maig, durant l'homilia de la missa d'inici del seu pontificat, celebrada a la plaça de Sant Pere davant de milers de fidels.

"Germans i germanes, voldria que aquest fos el nostre primer gran desig: una Església unida, signe d'unitat i comunió, que es converteixi en ferment per a un món reconciliat. En el nostre temps, veiem encara massa discòrdia, massa ferides causades per l'odi, la violència, els prejudicis, la por al que és diferent, per un paradigma econòmic que explota els recursos de la terra i margina els més pobres. I nosaltres volem ser, dins d'aquesta massa, un petit llevat d'unitat, de comunió i de fraternitat", ha subratllat Lleó XIV.

Així mateix, ha convidat a guiar-se per l'esperit missioner "sense tancar-se" en el petit grup i sense sentir-se "superiors al món", treballant per una "unitat que no anul·la les diferències, sinó que valora la història personal de cadascú i la cultura social i religiosa de cada poble".

"Germans, germanes, és l'hora de l'amor! La caritat de Déu, que ens fa germans entre nosaltres, és el cor de l'Evangeli. Amb el meu predecessor Lleó XIII, avui podem preguntar-nos: si aquesta caritat prevalgués al món, no sembla que acabaria per extingir-se ben ràpid tota lluita allà on entrés en vigor a la societat civil?", ha plantejat, citant l'encíclica del seu predecessor Lleó XIII 'Rerum novarum'.

També ha subratllat la necessitat d'"una Església missionera, que obre els braços al món, que anuncia la paraula, que es deixa qüestionar per la història, i que es converteix en ferment de concòrdia per a la humanitat".