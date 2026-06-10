David Zorrakino - Europa Press
Adverteix que no es pot ser cristià i recolzar la guerra o abandonar al migrant
BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha definit la basílica de la Sagrada Família, projectada per l'arquitecte Antoni Gaudí --de la mort del qual es compleixen 100 anys aquest dimecres--, com a "signe també d'unitat i de concòrdia".
"La ciutat comtal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia, i alcen la seva mirada per trobar-se amb el rostre de Déu Pare, resplandeixent en el seu Fill fet home, Jesucrist", ha subratllat el Pontífex, aquest dimecres, en la seva homilia durant la missa a la Sagrada Família, abans de la benedicció de la Torre de Jesucrist.
El Papa ha començat donant les gràcies als Reis, al cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, als bisbes, al clergat, a les autoritats i als membres d'altres religions participants en "aquesta tarda de festa per a tota la ciutat de Barcelona i el poble".
En concret, s'ha detingut en la basílica que, segons ha destacat, és "un únic edifici, composat per moltes pedres", una "obra mestra arquitectònica, que és també una eloqüent catequesis feta de pedres, colors i llum".
"Molt més que un monument, la Basílica de la Sagrada Família segueix sent avui una obra en construcció, que ens recorda com la vida cristiana és sempre un camí, perquè es tracta d'un projecte que Déu duu a terme. No habitem, doncs, una obra inacabada, sinó un temple encara en construcció. La seva imperfecció no és un defecte, perquè dona testimoni d'un desig; no significa una carència, sinó que expressa una promesa que volem honrar amb coherència", ha enaltit en la seva homilia en la qual ha intercalat el català i el castellà.
El Pontífex ha expressat el seu agraïment a Antoni Gaudí i "a tots els promotors i benefactors, als artistes i als treballadors que cooperen en la construcció". A més, ha apuntat que "en aquest temps de la imatge", resulta "encara més evident" com "l'art i la bellesa" són "eminents canals d'evangelización".
En aquest sentit, ha convidat a demostrar que la Sagrada Família és "l'església més alta del món, no per destacar en classificacions mundanes, sinó per guiar els passos del poble de Déu que peregrina en aquesta terra de Catalunya".
A més, ha advertit que no es pot "creure en Jesús" i, al mateix temps, "promoure la guerra" o abandonar al migrant.
"Benvolguts germans, no podem creure en Jesús i promoure la guerra. No podem creure en Jesús i matar a l'innocent. No podem creure en Jesús i abandonar a qui pateix, a qui plora, a qui fuig de la misèria", ha resolt.