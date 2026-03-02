El papa Lleó XIV concedeix a Xavier Pomés la medalla Pro Ecclesia et Pontifice

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV ha concedit la medalla Pro Ecclesia et Pontifice a l'exconseller dels departaments de Governació, Interior i Salut de la Generalitat i actual ecònom diocesà Xavier Pomés, una distinció que li atorgarà el bisbe d'Almeria, Antonio Gómez, el 17 de març en un acte a la Casa Sacerdotal.
Segons informa la diòcesi en un comunicat aquest dilluns, el Consell de Govern de la Diòcesi d'Almeria ha aprovat la celebració d'un homenatge a Pomés "en reconeixement al seu servei generós i eficaç al capdavant de l'economia diocesana en un moment especialment delicat".
Xavier Pomés exerceix com a ecònomo diocesà des del 16 de desembre de 2022; i la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, instituïda el 1888 pel Papa Lleó XIII, es concedeix a clergues i laics que "han destacat pel seu servei fidel i rellevant a l'Església".