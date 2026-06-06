Lleó XIV beneeix entitats socials enfront de la indiferència: "Gràcies pel servei que feu"

Fernando Sánchez - Europa Press
MADRID 6 juny (EUROPA PRESS) -
Lleó XIV ha improvisat unes paraules després de visitar a Madrid el centre per a persones sense llar 'Cedia 24 horas' de Cáritas Madrid, al barri d'Estrella: en acabar aquesta trobada s'ha dirigit a la parròquia de la Crucifixió del Senyor, annexa al centre, on ha beneït membres d'entitats socials als qui ha a agraït el que fan.
"Agraeixo moltíssim a totes les associacions representades aquí. Gràcies per aquest bonic servei que feu, perquè aquest és el signe de l'esperança en el món d'avui, és l'Evangeli viu que tots volem veure, tots volem sentir, experimentar, però que moltes vegades està perdut i oblidat per la gran indiferència que afecta moltes vegades la nostra societat", ha dit.
A la parròquia hi havia 230 persones esperant la benedicció del Papa, representants de més de 80 entitats socials de la diòcesi de Madrid.
"Vosaltres teniu en les vostres mans aquesta gran possibilitat d'oferir esperança a nosaltres i a tothom. I gràcies per això, gràcies pels sacrificis, gràcies per dir 'sí' a Jesús crucificat, gràcies per abraçar la creu per arribar vostès, nosaltres, tots, caminant junts a l'esperança, a l'alegria de la resurrecció. Moltes gràcies", ha afegit.
El Papa també ha assegurat estar "molt content d'aquesta primera visita dins de l'Arxidiòcesi de Madrid" i ha precisat que el fet de visitar una parròquia "que es diu Crucifixió és senyal, no de mort, sinó d'esperança, de nova vida, de resurrecció i de la salvació que Jesús ofereix a tots nosaltres".
L'acte ha acabat amb una pregària del Papa i una benedicció posterior, que ha posat fi al primer acte social de Lleó XIV a Madrid, abans de la Vigília dels Joves a la Plaça de Lima.