Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
León XIV ha beneït des del balcó del Palau Episcopal de Barcelona als fidels que l'han aclamat durant el seu pas per la Catedral, que és a la mateixa plaça.
A les 14.40 ha sortit al balcó amb el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella: els ha saludat però ha donat mitja volta quan ha comprovat que el micròfon no funcionava.
Un moment després ha pogut agafar el micròfon i ha beneït les aproximadament 500 persones que quedaven en la façana de l'edifici.