Lleó XIV arriba a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús i oficiarà una missa

David Zorrakino/Europa Press/Pool - Europa Press
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha arribat aquest dimecres sobre les 19.15 hores a la Sagrada Família de Barcelona, on oficiarà una missa pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i beneirà la Torre de Jesús.
Milers de fidels han rebut al Pontífex amb banderes del Vaticà, pancartes i càntics després d'un recorregut en 'papamóvil' de prop d'un quilòmetre que s'ha iniciat a l'encreuament de passeig de Gràcia i l'avinguda Diagonal, ha passat pel carrer Rosselló i ha arribat a la Sagrada Família després de girar al carrer Sardenya.
Aquest serà l'últim acte públic de Robert Prevost a la capital catalana després de visitar la Catedral, l'Estadi Olímpic Lluís Companys, l'abadia de Montserrat, el Centre Penitenciari Brians 1 i la parròquia de Sant Agustí, i abandonarà Barcelona aquest dijous per iniciar l'última etapa del seu viatge apostòlic a Espanya, a les Illes Canàries.