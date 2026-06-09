Papa.- Lleó XIV arriba al Palau Episcopal des de l'Estadi Olímpic de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa ha arribat al Palau Episcopal a les 22.22 hores d'aquest dimarts, provinent de l'Estadi Olímpic de Barcelona on ha assistit a una Vigília d'oració davant de 40.000 persones.
Ha arribat en un cotxe oficial a l'edifici on s'allotja durant la seva estada a Barcelona, amb la finestra abaixada i saludant les persones que s'hi havien aplegat per esperar-lo.
Després de la Vigília, l'agenda d'aquest dimecres de Lleó XIV inclou una visita al monestir de Montserrat, a una parròquia al barri del Raval de Barcelona i la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.