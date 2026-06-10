El papa Lleó XIV arriba a Brians 1, on es troba amb 80 interns de 3 presons catalanes

Els interns li donen un quadre, una peça de ceràmica i una carta
SANT ESTEVE SESROVIRES (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
El papa Lleó XIV ha arribat aquest dimecres cap a les 10.45 hores al Centre Penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), on s'ha trobat uns 80 interns de tres presons: 13 dones i 26 homes de Brians 1, 32 homes de Brians 2, i 9 dones del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, popularment conegut com la presó de Wad-Ras.
Robert Prevost, el primer papa a visitar una presó a Espanya, ha estat rebut pel ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires, Roser Brosed; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez.
Al teatre, a més dels interns, l'esperaven el director de la presó, Jordi Pons, funcionaris, voluntaris que col·laboren amb la Pastoral Penitenciària i rectors, entre ells el sacerdot mercedari Jesús Bel, coordinador de la Pastoral Penitenciària del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i capellà de la presó de Brians 1 del mòdul d'homes, a més del capellà de la presó de Wad-Ras (Barcelona) i del mòdul de dones de Brians 1, Jesús Roig.
L'acte, que ha tingut una durada aproximada de 20 minuts, ha començat amb la interpretació de la cançó 'Ajuda'm a caminar', a càrrec dels interns de Brians 1, i una salutació de Pons, i, després del testimoni de dues recluses, Montserrat i Josefina, ha finalitzat amb la interpretació del 'Virolai' i la benedicció del pontífex, que els ha adreçat unes paraules abans de continuar cap a Montserrat.
OBSEQUIS
Cap al final de l'acte els interns han donat a Lleó XIV uns obsequis, tots elaborats per persones privades de llibertat en les activitats formatives i artístiques que es desenvolupen als centres penitenciaris de Catalunya.
El conjunt inclou un quadre elaborat per un intern a Brians 1 i un plat de ceràmica creat conjuntament en els tallers de disseny, ceràmica i serigrafia de Brians 2.
El quadre incorpora diversos elements de simbologia cristiana: la composició està presidida per un colom situat al centre de la pintura, associat als valors de la pau, l'esperança i l'Esperit Sant, i a la part superior apareix una creu inscrita dins un cercle, en una obra que combina formes geomètriques i colors suaus per construir una imatge de caràcter espiritual.
El plat de ceràmica evoca visualment el trencadís, un dels llenguatges artístics més característics de Catalunya, i la imatge central de la peça és un colom sorgit de manera gairebé accidental durant l'exercici creatiu.
Pels creadors, aquesta obra simbolitza alhora llibertat i límit, obertura i contenció, i pretén transmetre un missatge d'esperança, transformació i dignitat humana.
CARTA
El plat va acompanyat d'una carta escrita per les persones internes que han participat en aquest projecte col·lectiu i, més enllà de descriure l'obra i el procés de creació, recull un missatge d'agraïment al Papa per la seva visita al centre penitenciari.
En les primeres línies, subratllen "l'emoció" que els ha generat poder formar part d'aquest moment i contribuir, a través de la creació artística, a aquesta trobada, i afegeixen que la creació artística permet generar espais de creixement personal i transformació.
"Rebi aquest present com una mostra d'agraïment i com un record de la seva visita al Centre Penitenciari Brians. Amb aquest obsequi, les persones internes volem expressar l'emoció que ens ha generat poder formar part d'aquest moment i contribuir, a través de la creació artística, a aquesta trobada".
Per la seva banda, el Papa els ha obsequiat amb una iconografia religiosa com a testimoni de la seva visita a Brians 1.
PREPARACIÓ
Els alumnes del Centre de Formació d'Adults de Brians 1 han preparat diversos murals de benvinguda amb missatges adreçats al Papa, que s'han col·locat a l'entrada del teatre.
La decoració floral de l'espai ha anat a càrrec íntegrament de les dones internes que actualment estan finalitzant el certificat professional de floristeria impartit pel CIRE a Brians 1, i la composició que han preparat incorpora lliris, roses i clavells blancs, eucaliptus i paniculata, entre altres flors.
La participació dels interns en els murals, la decoració floral, la música, els testimonis i els obsequis han convertit la visita en una experiència construïda col·lectivament.