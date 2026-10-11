El Papa Lleó XIV anuncia que serà operat d'un nòdul en el pulmó en els propers dies

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MADRID 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV serà operat d'un nòdul pulmonar en els propers dies, segons ell mateix ha anunciat aquest diumenge després del tradicional rés de l'Ángelus.
"Recentment, durant uns controls, els metges em van trobar un mòdul circumscrit en el pulmó. Ha estat detectat en una fase molt primerenca i ben localitzat", ha explicat el Pontífex davant dels fidels congregats a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Segons ha afirmat, els metges que li han atès han considerat convenient intervenir. "Seguint els seus consells, he decidit operar-me per extreure-ho", ha afegit.
Així mateix, ha agraït a tots els fidels "la seva proximitat espiritual". "M'encomano a les vostres oracions", ha conclòs el Papa.