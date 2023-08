El Papa Francesc creu que "la cosa no està madura" per a un Concili Vaticà III

Diu que li "tiren en cara" que rep a dones trans a l'audiència general



MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francesc ha assegurat que "la cosa no està madura" per a un "Concili Vaticà III" i que "tampoc és necessari en aquest moment posat que no s'ha posat encara en marxa el Vaticà II".

"No està madura la cosa per a un Concili Vaticà III i tampoc és necessari en aquest moment, ja que no s'ha posat encara en marxa el Vaticà II", assenyala el Pontífex en una entrevista amb la revista Vida Nova --amb motiu del 65 aniversari del setmanari catòlic--, recollida per Europa Press.

Preguntat per si es va plantejar en algun moment donar-li al Sínodo de la Sinodalidad forma de Concili Vaticà III, tenint en compte que abasta molts assumptes, des de propostes per a una renovació litúrgica fins a l'opció pels pobres, l'ecologia integral o l'acolliment de les persones LGTBI, Francesc diu que primer cal "engegar" el Concili Vaticà II.

"Va ser molt arriscat i cal engegar-ho. Però sempre està aquesta por que a tots se'ns va contagiar, per part dels vells catòlics que, ja al Vaticà I, es deien dipositaris de la veritable fe", indica, al mateix temps que precisa que "totes aquestes propostes de mala lactosa cal baixar-les amb arguments clars".

Respecte al seu ímpetu reformador, explica que "has de mesurar fins a on pots passar el límit i fins a on no pots" i aquí reconeix que hi ha "certa impotència", encara que creu que, al mateix temps, és "bo", perquè evita que et creguis "un Déu o algú totpoderós".

No obstant això, reconeix que "encara" no s'ha "atrevit a acabar amb la cultura de tall a la Cúria". Si bé, planteja que no es pot "reformar l'Església sense l'Evangeli".

Preocupat per "la rigidesa" en alguns sectors eclesiales, Francesc crida a "desemmascarar als profetes de la confusió". A més, a parlar de "la teologia de manual estancada", alerta que "és fàcil que es coli la ideologia i alguns moviments es revesteixin d'un aire restauracionista, amb molta mística aparent, però també amb molta corrupció".

No obstant això, sí es mostra conscient que la seva denúncia de les desigualtats li ha generat més d'un mal de cap. "Sóc una pedra a la sabata per més d'un. De qualsevol imperi parlo malament, sigui de la tendència que sigui", assegura.

D'altra banda, a l'entrevista, el Papa diu que no li preocupa que li "tirin en cara" el fet que rebi a dones transexuals a l'audiència general dels dimecres, perquè són "filles de Déu".

"Quan em tiren en cara que en l'audiència general vénen les trans. Les porta una monja francesa, Geneviève Jeanningros (de les Germanes de Jesús de Carlos de Foucauld), que està allà en el circ", assenyala Francesc.

Segons explica el Pontífex, la primera vegada que van ser, "van sortir plorant" dient que els havia donat "la mà, un petó", com si hagués fet alguna cosa excepcional amb elles. "Sou filles de Déu! Ell et segueix volent així", destaca.

TOTS ELS PAÏSOS PETITS, ABANS D'ESPANYA

Preguntat per una futura visita a Espanya, aclareix que no va a anar "a cap país gran d'Europa fins que no acabi amb els petits". Així mateix, comparteix que estan treballant a Kosovo, però "no està definit" i, sobre l'Argentina, confirma que "està en programa" i veuran si es pot fer "una vegada que passi l'any electoral".

En relació amb la guerra d'Ucraïna, el Papa confirma que el cardenal italià Matteo Zuppi, designat com enviat especial de la seva ofensiva de pau, viatjarà a Pequín, després de visitar Kíev, Moscou i Washington.

Sobre la mediació per aconseguir el retorn dels menors deportats a Rússia, Francesc apunta que està pensant a "designar a un representant de forma permanent perquè serveixi de pont entre les autoritats russes i ucraïneses".

Més enllà d'aquest conflicte, revela que el Vaticà està ultimant "una trobada per la pau amb els dirigents religiosos en Abu Dabi".

D'altra banda, Francesc exposa que "una pastoral ideològica d'esquerres o de dretes o de centre no serveix, està ja emmalalteix des del principi i fa mal als joves".

A més, admet que té por de "els grups juvenils intel·lectuals, aquests que convoquen als joves per reflexionar i després els omplen d'idees rares". Per això, defensa que "amb els joves" cal "utilitzar el llenguatge de les mans".

Quant als seminaris, el Papa també subratlla que es necessiten "seminaristes normals, amb els seus problemes, que juguin al futbol, que no vagin als barris a dogmatitzar".

Entre altres assumptes, el Pontífex també es refereix a les religioses, per afirmar que "són l'encarnació del femení, de la maternalidad de l'Església" i precisa que "un capellà no pot ser mare".