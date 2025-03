El papa ha esmorzat, ha pres un cafè i ha llegit els diaris, però la seva situació continua sent "complexa"

MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -

"El papa no ha experimentat més crisi després de la de broncoespasmes que va patir ahir. Aquest matí ha pres el seu esmorzar, ha gaudit d'un cafè, i ha llegit els diaris. La seva situació es manté complexa i el seu pronòstic continua sent reservat", informa Vatican News, el mitjà de comunicat oficial del Vaticà.

De fet, l'oficina de premsa de la Santa Seu ha informat a primera hora d'aquest dissabte que el pontífex ha descansat bé i ha passat la primera part del matí descansant.

El divendres passat el pontífex patia una crisi aïllada de broncoespasmes que va desembocar en un episodi de vòmits amb inhalació i "un empitjorament sobtat de l'afecció respiratòria".

Els metges van informar que, després de la crisi, "va ser promptament broncoaspirat" i "es va començar una ventilació mecànica no invasiva, amb una bona resposta a l'intercanvi gasós".

"El sant pare s'ha mantingut sempre vigilant i orientat, col·laborant en les maniobres terapèutiques", va desvetllar ahir la Santa Seu.

Vatican News amplia aquesta informació assenyalant que gràcies a la ventilació mecànica no invasiva, els valors d'intercanvi de gasos han tornat a nivells similars als que registrava abans de la crisi. No obstant això, es necessiten entre 24 i 48 hores per poder avaluar l'estat clínic del papa després del broncoespasme.

El papa Francesc porta ingressat des del 14 de febrer a l'Hospital Gemelli de Roma després de patir una infecció de les vies respiratòries.