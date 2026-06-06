Els Reis i Sánchez reben a León XIV en l'aeroport i s'escolten els primers Visqui el Papa!

MADRID 6 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa León XIV ha aterrat aquest dissabte 6 de juny en l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barreges a les 10.15 hores en un avió de la companyia Ita Airways i, uns minuts després, ha estat rebut pels Reyes Felip VI i Letizia. També ha acudit a l'aeroport el president del Govern, Pedro Sánchez, en el Pavelló d'Estat de l'aeroport.
Felip i Letizia, vestida de blanc, han parlat a peu d'avió amb el Pontífex, que portava la musseta i estola vermelles sobre l'hàbit blanc, i posteriorment han saludat a la resta d'autoritats i representants de la Conferència Episcopal Espanyola que han acudit a l'aeroport.
El Pontífex va sortir a les 08.13 hores des de l'aeroport internacional de Roma-Fuiminicino rumb a Espanya, on comença ara una atapeïda agenda que li portarà a protagonitzar una trentena d'actes a Madrid, Barcelona i Canàries en set dies.
El ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, són els únics ministres que han acudit a la recepció de Robert Prevost en l'aeroport junt amb Sánchez. També ha acudit l'ambaixadora d'Espanya davant de la Santa Seu i ex-ministra d'Educació, Isabel Celaá.
En l'aeroport també han rebut a León XIV altres autoritats com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida.
Així mateix, li han rebut el president de la Conferència Episcopal Espanyola, l'arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello, i el vice-president de la CEE, el cardenal arquebisbe de Madrid, José Cobo, així com el nunci del Papa a Espanya, Piero Pioppo.
A la seva arribada a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha tingut lloc una recepció oficial en el mateix aeroport però, al contrari que quan Benedicto XVI va visitar Madrid, aquesta vegada la cerimònia de benvinguda se celebrarà en el Palau Real.
En aquella ocasió, el 18 d'agost de 2011, amb motiu de l'inici de la XXVI Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), Benedicto XVI va ser rebut a peu d'escaleta pel rei Joan Carles I i el president de la Conferència Episcopal. Estaven també presents el llavors president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i el líder de l'oposició, Mariano Rajoy, entre altres.
En el Pavelló d'Estat de l'aeroport, Robert Prevost, que ha viatjat acompanyat per 80 periodistes i una vintena de gràfics, ha saludat també a uns 25 nens d'entre tres i dotze anys, acompanyats per pares i professors.
NENS SALUDEN A LEÓN XIV: "VISQUI EL PAPA!"
Entre la delegació de nens que ha saludat al Papa a la seva arribada a la capital espanyola hi havia alguns amb discapacitat mental i física. Els menors han estat seleccionats tant per la Conferència Episcopal Espanyola com pel Vaticà, segons han informat a Europa Press els organitzadors del viatge a Espanya del Pontífex. León XIV i els monarques s'han apropat a saludar als petits que s'han arrencat amb crits de Visca el Papa! quan li han vist aparèixer. Una nena cega li ha regalat un bastó i una família li ha obsequiat amb una figura de la Verge.
El primer acte de Robert Prevost a Espanya serà tan sol una hora després de la seva arribada. Així, acudirà a les 11.30 hores a una cerimònia de benvinguda en el Palau Real de Madrid; posteriorment, els Reis, la Princesa d'Astúries i la Infanta Sofia mantindran una trobada privada amb León XIV, i a continuació, a les 12.30 hores, tindrà lloc una trobada institucional amb les autoritats, la societat civil i el cos diplomàtic en el mateix Palau Real.
Ja a la tarda del dissabte, a les 18.00 hores, el Papa es desplaçarà al barri d'Estel, en el districte de Llatina, per visitar als operadors i usuaris del centre social 'Cedia 24 hores', on realitzarà una salutació; i a les 20.30 hores serà el moment del primer acte multitudinari de la seva visita, la Vigília d'oració amb els joves, que serà a la Plaça de Lima i en la qual León XIV pronunciarà el seu segon discurs.
El diumenge 7 de juny, a les 10.00 hores tindrà lloc a la Plaça de Cibeles la Missa amb l'homilia del Papa i la Processó del Corpus Christi. A la tarda, a les 16.30 hores, Robert Prevost mantindrà una trobada privada amb els membres de l'ordre de Sant Agustín en la Nunciatura Apostòlica i a les 18.00 hores es trobarà amb representants de la cultura, l'art l'economia i l'esport en el Movistar Arena en la trobada 'Teixir xarxes'. A les 19.30 hores el Pontífex soparà en la residència del Cardenal Arquebisbe de Madrid, José Cobo.
PRIMER PONTÍFEX Al PARLAMENT ESPAÑOL
El dilluns 8 de juny començarà a les 09.30 hores amb una trobada amb el president del Govern en la Nunciatura, per traslladar-se després al Congrés, on a les 10.30 es trobarà amb els membres del Parlament espanyol i es convertirà en el primer Papa que pronunciï un discurs davant de la Càmera.
Després a les 11.30 hores, tindrà es reunirà amb els bisbes espanyols a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), i realitzarà una salutació. León XIV esmorzarà amb els prelats en la Nunciatura Apostòlica i a les 18.00 hores visitarà la Catedral de Santa María de l'Almudena per realitzar una oració i homenatge a la Verge, amb una salutació prevista del Papa. Més tard, a les 19.00 hores, tindrà una trobada amb la comunitat diocesana en l'estadi Santiago Bernabéu.
El dimarts 9 de juny, el Pontífex es trobarà amb els voluntaris de la visita a la capital en el Pavelló 3 d'Ifema, i pronunciarà un altre discurs, abans de partir amb avió a les 11.10 hores cap a Barcelona, que la seva arribada aquesta prevista al Prat a les 12.25 hores.