Els Reis, Sánchez, Illa i Collboni aniran a la missa de la Sagrada Família de Barcelona

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Els Reis Felip i Letizia; els presidents del Govern espanyol i de la Generalitat, Pedro Sánchez i Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, seran les principals autoritats que assistiran aquest dimecres a la missa en la Sagrada Família de Barcelona, un dels principals actes del Papa a Espanya.
També estaran el president del Parlament, Josep Rull; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre d'altres.
14 MINISTRES I 7 CONSELLERS
A més de Sánchez, aniran les vice-presidentes segona i tercera, Yolanda Díaz i Sara Aagesen; els ministres José Manuel Albares (Exteriors), Félix Bolaños (Presidència), Margarita Robles (Defensa), Arcadi Espanya (Hisenda), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Óscar Puente (Transports), Jordi Hereu (Indústria), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Isabel Rodríguez (Habitatge), Ernest Urtasun (Cultura), Diana Morant (Ciència) i Ana Rodó (Igualtat).
Els 7 consellers del Govern de la Generalitat que hi acudiran són Alícia Romero (Economia), Núria Parlon (Interior), Mònica Martínez Bravo (Drets Socials), Eva Menor (Igualtat), Jaume Duch (UE i Acció Exterior), Núria Montserrat (Investigació) i Berni Álvarez (Esports).
També acudiran cardenals i bisbes d'Espanya i l'estranger, entre 200 i 250, ja que aquests dies se celebra a Barcelona la trobada anual de bisbes del Mediterrani (MED26).
En representació de partits assistiran Jordi Turull (Junts); diputats d'ERC al Parlament; el líder del PP català, Alejandro Fernández, i el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga.
A més estaran els presidents de la Camara de Barcelona, Josep Santacreu; Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre; Pimec, Antoni Cañete, i Fira de Barcelona, Pau Relat.
ELS ALTRES ACTES
Serà l'acte del Pontífex que tanqui la seva agenda a Catalunya, que haurà començat aquest dimecres al matí a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), on visitarà la presó de Brians 1 juntament amb Illa, Prieto, Espadaler i el president de la Comissió de Justícia del Parlament i diputat dels Comuns, Andrés García.
Després, també durant el matí, el Papa anirà a l'Abadia de Montserrat (Barcelona), on li acompanyaran Illa, Rull, Prieto, Espadaler, l'abat Manel Gasch i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xavier Gómez.
A les 16.30 visitarà l'església de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, on es reunirà amb membres de la seva ordre, i li rebran Illa, Collboni, Espadaler, el cardenal Juan José Omella i el rector de la parròquia Faustin John Mlelwa, i acudiran la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salines, i membres de Càritas, Obinso, Adoratrices, Arrels i Germanes Missioneres de la Caritat.