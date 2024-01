El Papa: "Dividir mai és de Déu, és del diable"

ROMA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha arremès contra els que intenten "dividir les persones" al mateix temps que ha assenyalat que la divisió "mai és de Déu, és del diable", durant la missa que ha celebrat amb motiu del dia en què se celebra la festa de la Conversió de Sant Pau, que coincideix amb la clausura de la Setmana d'Oració per la Promoció de la Unitat dels Cristians.

"Dividir mai és de Déu, sinó del diable", ha assenyalat el Papa després de reflexionar sobre l'episodi de l'Evangeli en el que un doctor de la Llei, es dirigeix a Jesús cridant-lo 'Mestre', tot i que en realitat "no vol deixar-se instruir per ell, sinó 'posar-lo a prova', i li pregunta què ha de fer per heretar la vida eterna".

"Fer per heretar, fer per tenir: heus aquí una religiositat distorsionada, basada en la possessió més que en el do, on Déu és el mitjà per obtenir el que vull, no l'objectiu d'estimar amb tot el cor", ha assenyalat el Pontífex.

Francesc ha subratllat que Jesús "no respon teoritzant", sinó "amb la paràbola del bon samarità", en la que és qui li dóna sentit a la paraula "proïsme" és, precisament, "un heretge, un samarità". "Això permet Jesús concloure que la pregunta correcta no és 'qui és el meu proïsme?' sinó: 'em faig jo proïsme?'", ha asseverat el Papa, perquè "només aquest amor que es converteix en servei gratuït, només aquest amor que Jesús va proclamar i va viure, aproparà els cristians separats els uns als altres".

El Pontífex ha celebrat la missa ecumènica a la Basílica de Sant Pau Extramurs, davant l'arquebisbe de Canterbury, Justin Welby, primat anglicà, amb qui s'ha reunit aquest matí i amb qui enviarà en missió 50 bisbes catòlics i anglicans amb el mandat de conèixer-se millor i de desenvolupar una mentalitat ecumènica.

A la celebració també estaven presents el metropolita Policarp, en representació del Patriarcat Ecumènic de Constantinoble, els membres de la Comissió mixta internacional per al diàleg teològic entre l'Església catòlica i les Esglésies ortodoxes orientals, que celebren el seu vintè aniversari, i els bisbes catòlics i anglicans que participen en la reunió de la Comissió internacional per a la unitat i la missió dels cristians.