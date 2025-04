El Papa declara "venerable" Antoni Gaudí i fa el primer pas per a la seva beatificació

MADRID 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El papa Francesc ha reconegut les "virtuts heroiques" d'Antoni Gaudí, l'arquitecte català conegut per dirigir la construcció de la Sagrada Família de Barcelona així que, d'aquesta manera, a partir d'aquest dilluns, l'exponent del modernisme català esdevé venerable i es fa el primer pas per a la seva beatificació.

En concret, el pontífex ha autoritzat la promulgació d'aquest decret durant una audiència aquest dilluns amb el prefecte del Dicasteri per a les Causes dels Sants, el cardenal Marcello Semeraro.

Antoni Gaudí i Cornet, nascut el 25 de juny del 1852 a Reus (Tarragona), va acceptar dirigir l'obra de la Sagrada Família de Barcelona l'any següent de col·locar-se la primera pedra, el 1883 --als 31 anys-- i, a partir d'aleshores, va dedicar tota la seva vida a construir aquest lloc de culte.

Cinc anys abans havia obtingut el títol d'arquitecte i havia escrit unes anotacions sobre arquitectura --conegudes com el 'Manuscrit' de Reus-- en les quals exposava les seves propostes sobre ornamentació i edificis religiosos.

Segons destaca el portal oficial del Vaticà 'Vatican News', el jove Gaudí considerava la Sagrada Família "una missió encomanada per Déu i amb aquesta consciència va transformar el projecte neogòtic original en quelcom diferent i original, inspirat en les formes de la naturalesa i ric en simbolisme que expressava la seva profunda fe i espiritualitat, que tenia influències benedictines i franciscanes".

També posa en relleu que l'arquitecte, devot de Sant Felip Neri, "es va enfrontar a obstacles i dificultats amb valentia i confiança en Déu mentre dirigia l'obra i també va suportar enveges i gelosia".

Del 1887 al 1893 va dissenyar i va dirigir altres obres civils i religioses, i durant la quaresma del 1894, el va sobrevenir una greu malaltia, causada per un estricte dejuni. Havent superat la crisi, va continuar treballant en diversos projectes, però a poc a poc va anar perdent tots els membres de la seva família, es va embarcar en un autèntic ascetisme espiritual, va rebutjar nous encàrrecs i es va concentrar exclusivament en la Sagrada Família, fins al punt que el 1925 va adaptar com a residència una petita habitació contigua al temple.

El 7 de juny del 1926 va ser atropellat per un tramvia. Sense ser reconegut, va ser traslladat a l'Hospital de la Santa Creu, l'hospital per als pobres de la ciutat. Després de rebre els últims sagraments, va morir tres dies després, el 10 de juny. Al festeig fúnebre hi van assistir unes 30.000 persones.