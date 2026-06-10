El Papa comença el trajecte en papamòbil pel centre de Barcelona cap a la Sagrada Família

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV ha començat aquest dimecres cap a les 18.50 hores el trajecte de gairebé 1 quilòmetre en papamòbil pels carrers del centre de Barcelona, que ha començat a la cruïlla entre el passeig de Gràcia i l'avinguda Diagonal, passarà pel carrer Rosselló, i girarà al carrer Sardenya per arribar a la Sagrada Família de Barcelona.
Milers de fidels i curiosos s'han acostat als carrers per on passa la comitiva amb el pontífex, amb banderes del Vaticà, pancartes i imatges religioses.
Es preveu que el recorregut duri uns 15 minuts i que, un cop arribi a la basílica de la Sagrada Família, oficiï la Santa Missa i posteriorment beneeixi la torre de Jesús del temple, en el que serà l'últim acte del Papa a Barcelona, abans d'iniciar dijous l'última etapa del seu viatge apostòlic a Espanya, a les Illes Canàries.