Papa.- Actuacions de Sabor de Gràcia, Beret i Álvaro Soler prèvies a l'arribada de Lleó XIV a l'Olímpic

Kike Ricón/Europa Press/Pool - Europa Press
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Actuacions d'artistes i bandes com ara Sabor de Gracia, Beret, Siloé, Alfred García i Álvaro Soler han animat la prèvia de l'acte a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
L'escenari de l'Estadi Olímpic està presidit per una rèplica de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, en una referència gaudiniana, i de la Moreneta, la patrona de Catalunya, en un acte per a 40.000 espectadors.
El preacte, que s'ha iniciat a les 18 hores i al qual s'han anat sumant progressivament espectadors, també ha comptat amb les breus actuacions de Conchita, Worship.cat i Gospel sense Fronteres.
Entre els temes interpretats han figurat 'Boig per tu', el clàssic de Sau que ha versionat Sabor de Gràcia; 'Superhéroes', de Beret, una cançó que ja va interpretar davant del papa Francisco i que ha fet junt amb un cor infantil que ho ha fet en català, i el duet entre Alfred García i Álvaro Soler amb 'Estrella'.
Quan estava actuant Álvaro Soler han aparegut per pantalla imatges del Papa beneint les ambulàncies de la caravana impulsada per Sor Lucía Caram, fet que ha provocat un gran aplaudiment entre els presents a l'Estadi Olímpic.
No només ha comptat amb actuacions, sinó també amb testimonis en vídeo, una conversa sobre Gaudí amb el prevere Bruno Bérchez i Maite Gaudí, parent llunyana de l'arquitecte.
Entre les autoritats que s'hi han vist estaven el president del Parlament, Josep Rull; el conseller d'Acció Exterior i UE, Jaume Duch; el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.