El Papa accepta la renúncia del bisbe de Cadis Rafael Zornoza, investigat per abusos

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha nomenat aquest dissabte Ramón Darío Valdivia Giménez (bisbe auxiliar de Sevilla) administrador apostòlic de Cadis i Ceuta, en acceptar la renúncia de Rafael Zornoza com a bisbe de Cadis i Ceuta, investigat per un presumpte cas de pederàstia, segons anuncia la Conferència Episcopal Espanyola.
L'acceptació de la renúncia es produeix dies després d'una denúncia rebuda en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostòlica a Espanya sobre un possible cas de pederàstia del bisbe Rafael Zornoza, a qui el Vaticà li ha obert una investigació per presumpta agressió sexual a un menor de manera continuada els anys 90, quan el prelat exercia com a sacerdot a Getafe (Madrid) i dirigia el seminari de la diòcesi.
La víctima va enviar aquest estiu una denúncia per correu al Dicasteri per a la Doctrina de la Fe reclamant mesures i relatant els fets, que segons diu es remunten a l'any 1994 i quan tenia de 14 a 21 anys d'edat.
El Papa va assegurar dimecres que el bisbe insistia en la seva innocència i va demanar "permetre que la investigació vagi endavant i segons els resultats hi haurà conseqüències". Preguntat pel missatge que llança als víctimes, el Papa va contestar que espera que aquestes "trobin sempre un lloc segur per parlar" on "puguin presentar els seus casos".
Així mateix, va remarcar "respectar els processos" que "requereixen temps", i "la necessitat de seguir els passos indicats per la justícia, en aquest cas de l'Església".
VALDIVIA, ADMINISTRADOR APOSTÒLIC DE CADIS I CEUTA
Ramón Valdivia va néixer a Osuna (Sevilla) el 16 de desembre de 1974. És llicenciat en Dret per la Universitat de Sevilla (1997), té batxiller en Teologia en el Centre d'Estudis Teològics de Sevilla i va ser ordenat sacerdot el 14 de setembre de 2003.
És llicenciat en Filosofia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (2006), doctor en Filosofia per la Pontifícia Universitat Lateranense de Roma (2008) i doctor en Dret per la Universitat de Sevilla (2020), i el seu ministeri sacerdotal el va desenvolupar a la diòcesi de Sevilla, de la qual és bisbe auxiliar des de 2023.