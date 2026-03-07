El pantà de Susqueda (Girona) desembassa aigua després d'arribar al 103% de la seva capacitat

GIRONA 7 març (EUROPA PRESS) -
El pantà de susqueda (Girona) desembalsa aigua aquest dissabte en haver-se desbordat arribant al 103% de la seva capacitat, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) consultades per Europa Press.
Segons les dades de l'ACA el volum d'aigua embassada és de 229.194 hectòmetres cúbics i en un missatge a X informen que el riu Ter ha arribat al llindar d'alerta pel desbordament del pantà, amb un cabal de 208 metres cúbics per segon i "tendència creixent".
Per això, l'ACA demana extremar la precaució fins a la desembocadura del riu i evitar accedir a la llera.