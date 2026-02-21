Paneque veu la potabilitzadora del Besòs (Barcelona) com el primer pas per a la "transició hídrica"

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO
Assenyala que les obres són "d'altíssima complexitat" i preveu que es cuadripliqui la capacitat
BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacat l'ampliació de la planta potabilitzadora del Besòs (Barcelona) com el primer pas "per materialitzar i consolidar l'estratègia per a la transició hídrica, fent que Catalunya incrementi la disponibilitat d'aigua".
Així ho ha expressat durant la seva visita a les obres de millora de la planta, que durant aquest 2026 multiplicarà per quatre la seva capacitat, acompanyada pel director general d'Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero; el director general de Transició Hídrica, Jordi Agustí i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, ha informat el Departament de Territori en un comunicat aquest dissabte.
Paneque ha destacat que aquestes obres, iniciades el 2024, són "d'altíssima complexitat" pels elements que s'ecuentran entorn de la planta com a eixos ferroviaris i instal·lacions elèctriques.
Ha recordat que les últimes sequeres que han afectat a Catalunya "han afectat molt directament" al territori i el seu teixit econòmic, per la qual cosa ha remarcat que en un escenari de canvi climàtic garantir un proveïment sostenible és assegurar unes condicions mínimes a la població.
AIGUA POTABLE DEL RIU BESÒS
L'ampliació de les instal·lacions de la planta, juntament amb la construcció de nous pous, multiplicarà la producció d'aigua potable gràcies a tècniques avançades de tractament de l'aigua com la ultrafiltració i l'osmosi inversa.
L'actuació comprèn la construcció de dos nous pous a Montcada i Reixac (Barcelona), amb capacitat de tractament de 200 litres per segon i, a més, inclou una captació directa de l'aigua del riu Besòs fins a un cabal del 270 litres.
Actualment les obres es troben en la seva fase final i està previst que la planta del Besòs aconsegueixi la seva capacitat màxima de tractament en l'estiu del 2026 que, segons Paneque, abans que acabi l'any la producció serà de 800 litres per segon.
Escudero ha subratllat que l'actuació té una inversió prevista de 51 milions d'euros i ha dit que servirà per "tractar aigua superficial del Besòs per primera vegada".