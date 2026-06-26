Paneque remarca que la renovada depuradora de Palamós (Girona) protegirà la planta en futures eventualitats

CONSELLERIA DE TERRITORIO
GIRONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha remarcat aquest divendres que la renovada depuradora de Palamós (Girona) no només garanteix el sanejament, sinó que protegeix la planta "davant eventuals episodis" del futur.
Juntament amb el president de la Diputació de Girona i del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, Paneque ha visitat l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR), que ha reprès el seu funcionament després de la reparació pels desperfectes del temporal Harry al gener, informa la Conselleria en un comunicat.
La consellera ha destacat els prop de 4 milions destinats a reparar i reforçar l'equipament, i ha recordat que presta un servei "essencial" perquè elimina contaminants de les aigües residuals abans de retornar-les al medi natural.
També ha dit que s'estan efectuant estudis preliminars per construir una nova depuradora supramunicipal que reforçarà el servei existent a la Costa Brava i incorporarà un element terciari "molt important" per poder tenir aigua regenerada.
LA NOVA DEPURADORA
La depuradora de Palamós s'ha renovat en 5 mesos, menys del previst inicialment, en els quals s'han modernitzat les instal·lacions i se n'ha "incrementat la resiliència".
Segons Noguer, això posa de manifest que les administracions poden actuar "amb eficàcia" davant situacions d'emergència i permet afrontar la temporada d'estiu amb aquesta infraestructura plenament operativa.