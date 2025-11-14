Paneque posa el Campus Hipra d'Aiguaviva (Girona) com un exemple de "desenvolupament sostenible"

GIRONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que el Campus Hipra a Aiguaviva (Girona) representa un exemple de "model de desenvolupament sostenible i arrelat al país".
Després de visitar les instal·lacions d'R+D i Producció de la farmacèutica aquest divendres, ha afirmat que el nou campus és "una gran notícia per a Girona i per a Catalunya", i ha destacat que la innovació i la recerca poden generar oportunitats al territori i fixar talent, informa Hipra en un comunicat.
Paneque s'ha reunit amb representants de l'equip directiu d'Hipra, que li han detallat les activitats en les quals la farmacèutica està involucrada, com el projecte de la Comissió Europea Speedcell i el projecte Vax4ASF contra la pesta porcina, entre d'altres.
Així mateix, li han traslladat les novetats al voltant de la incorporació del vaccí contra la covid d'Hipra en la campanya de vacunació 2025-2026 després de l'anunci del Ministeri de Sanitat.
"Projectes com aquest reforcen l'aposta de Catalunya per un creixement equilibrat i basat en el coneixement", ha afirmat la consellera.