Paneque mostra el seu "absolut rebuig" al cas de l'acusat de violar i oferir una menor per les xarxes

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha mostrat el seu "absolut rebuig" als fets pels quals la Fiscalia Provincial de Barcelona ha sol·licitat 107 anys i mig de presó per a un home acusat d'agredir sexualment una menor i oferir-la a tercers a través de les xarxes socials.

En una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts, ha afirmat que el Govern es mostra consternat per aquests fets, que ha qualificat d'execrables, ha demanat "màxima contundència" i ha afirmat que posen a disposició totes les garanties i recursos perquè no es repeteixi.

Finalment, ha demanat prudència en un cas que s'està investigant, especialment perquè implica menors: "Sempre que hi ha fets, de qualsevol naturalesa, on hi hagi menors implicats, jo crec que és especialment prudent esperar a tota la investigació".