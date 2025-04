Paneque diu que si relaxen les restriccions per sequera seria per "no tornar enrere en poques setmanes"

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacat les pluges d'aquest març per millorar la situació de sequera a Catalunya, i ha afegit que si en algun moment relaxen les restriccions seria per "no tornar enrere en poques setmanes".

Així ho ha dit aquest dimarts en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, en la qual ha recordat que les comissions de desembassament s'aniran reunint aquest abril per "anar adaptant les dotacions que hi havia fins ara", sobretot les que tenen a veure amb el reg agrícola.

També assenyala que la comissió permanent de la sequera s'ha de reunir aquest abril per fer una nova revisió dels estats, ja que recorda que no només cal tenir en compte que els embassaments de les conques internes estan al 62% de la seva capacitat, sinó també la neu acumulada.