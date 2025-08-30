Paneque diu que Catalunya ha de ser pionera amb una "nova revolució" en clau verda i sostenible

TARRAGONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha dit aquest dissabte a Amposta (Tarragona), que Catalunya ha de ser pionera amb una "nova revolució" en clau verda i sostenible.
La consellera ha assistit a Amposta a la inauguració d'una caldera de biomassa, on ha destacat en una atenció als mitjans que el desenvolupament econòmic dels propers anys estarà "íntimament vinculat a aquest model sostenible i la lluita contra el canvi climàtic", recalcant que aquesta nova planta, al seu judici, és un bon exemple.
Paneque ha afirmat que Catalunya ja va ser pionera en la revolució industrial i que, ara, es requereix una revolució "per al futur dels nostres ciutadans i ciutadanes".
"No podem renunciar ni retardar-nos ni un sol minut ni segon en la lluita contra el canvi climàtic, ha dit la consellera, que ha explicat que aquesta nova caldera podrà subministrar més de 800 quilowatts a diferents equipaments esportius públics.
A aquest acte d'inauguració també ha assistit l'alcalde de la localitat d'Amposta, Adam Tomàs.