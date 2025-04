Paneque destaca que el 2024 es va reduir l'aigua derivada del Ter a Barcelona "malgrat la sequera"

GIRONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacat que el 2024, "malgrat la sequera", s'ha continuat reduint l'aportació d'aigua del Ter cap a Barcelona.

Ho ha dit aquest dimecres en presidir la sessió de seguiment dels acords del Ter a Girona per "abordar la situació de la conca" i repassar l'estat del compliment dels acords, informa el departament en un comunicat d'aquest dimecres.

El 2024 l'aigua derivada del Ter cap a Barcelona va ser de 91 hectòmetres cúbics, 4 menys que el 2023 i 25 menys que el 2022; en el que va de 2025 la derivació d'aigua ha estat de 20 hectòmetres, i el departament assenyala que aquestes xifres contrasten amb la del 2017, quan va ser de 150 hectòmetres cúbics.

Paneque ha destacat el gran esforç fet "en un any marcat per l'emergència per sequera i amb l'aportació de recursos com la dessalinització, la reutilització, la regeneració i la millora de l'eficiència de la xarxa".

El departament assegura que, tot i que les reserves del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i l'àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, estan per sobre del 66%, les dessalinitzadores "continuaran funcionant a un ritme de producció alt", al 90%.

"El Ter és vida i protegir-lo és l'obsessió de tots", ha afirmat la consellera, que afegeix que un dels grans objectius del departament és revertir el transvasament com més aviat millor, en les seves paraules, per tenir una gestió millor.