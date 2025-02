Paneque demana no deixar-se portar pels "quatre casos" d'assassinats dels darrers dies

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha manifestat confiança aquest dimarts en la Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra en la tasca que desenvolupen davant les dades d'assassinats dels darrers dies, i ha demanat no deixar-se portar pels "quatre casos" ocorreguts recentment.

"És veritat que són dades que evidentment s'han d'erradicar i que busquem des del Govern de Catalunya treballar intensament per erradicar qualsevol víctima d'assassinats. Ara, tampoc no voldria que ens deixéssim portar per aquests quatre casos", ha afirmat en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.

S'ha mostrat confiada en la tasca que desenvolupen els Mossos, ha defensat el marc normatiu actual, ha dit --textualment-- que a Catalunya qui la fa la paga, i ha assegurat que les xifres són similars a altres anys: "Hem de veure també les xifres globals i el marc global, i tenir una mirada més general. Estem en nivells com el dels darrers mesos o anys".