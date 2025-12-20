Paneque demana a Albiol reobrir Can Bofí Vell per als desallotjats del B9 de Badalona (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press
TARRAGONA 20 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha demanat aquest dissabte a l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, reobrir l'alberg de Can Bofí Vell per acollir als desallotjats de l'antic institut B9, encara que el consistori ho va rebutjar el dijous per problemes estructurals.
En declaracions des de Tortosa (Tarragona), Paneque ha recordat que la Generalitat va plantejar reobrir aquest alberg amb la col·laboració de Càritas i Creu Roja, i ha dit que el Govern no pot actuar sobre una equipament municipal.
"Nosaltres no podem actuar sobre una infraestructura que és municipal. Necessitem que sigui l'ajuntament qui insti a fer-ho", ha assegurat.
En aquest sentit, ha insistit que el Govern pot posar recursos econòmics i humans a disposició de l'Ajuntament de Badalona "per posar l'alberg en marxa".
"Necessitem també que l'Ajuntament de Badalona es mogui en aquesta direcció", ha afegit Paneque, després que aquest mateix dijous la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, també demanés per carta a Albiol reobrir Ca Bofí Vell.