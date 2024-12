Paneque defensa l'educació ambiental a les escoles per "evitar la pèrdua de biodiversitat"

GIRONA 13 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacat la importància que les escoles promoguin l'educació ambiental i el coneixement de l'entorn per "evitar la pèrdua de biodiversitat".

Ho ha dit durant una visita aquest divendres a l'Escola Lacustària de Llagostera (Girona), guardonada en els premis Escoles Verdes per un projecte de seguiment de la fauna i descobriment de l'entorn que implica l'alumnat i les famílies, informa la Conselleria en un comunicat.

Els alumnes van instal·lar al bosc dues càmeres de fototrampa, amb les quals van captar unes 130 espècies, van elaborar fitxes amb les característiques dels animals i van construir una cadena tròfica que "reflecteix la riquesa de la biodiversitat del seu entorn més proper".

A més d'aquest projecte, la consellera també s'ha interessat per altres iniciatives del centre, com l'hort de l'escola, un projecte per promoure el reciclatge de la roba i les mesures que duen a terme per estalviar en el consum d'aigua.

Paneque ha afirmat que "tots aquests projectes sumen i ajuden a fomentar la consciència social envers la millora i la conservació del nostre entorn" i ha destacat el paper actiu de les noves generacions en la conservació del medi ambient.