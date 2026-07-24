Paneque confia a concretar aquest dissabte quan es restablirà Rodalies a Montcada (Barcelona)

MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, confia a concretar aquest dissabte la data de la setmana vinent en què es podrà restablir el servei de Rodalies arran de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac (Barcelona).
"Dissabte, tant Adif com el Ministeri creuen que estaran en disposició de ja poder dir una data concreta de la setmana vinent en què es pot iniciar el servei", ha dit en una roda de premsa aquest divendres a Mollet del Vallès (Barcelona).
Ha afegit que esperen poder-ho fer "amb la màxima celeritat possible" un cop concloguin els treballs d'injecció de formigó i l'estabilització de l'esvoranc.
Pel que fa a les causes, Paneque ha dit que "en aquests moment no hi ha una determinació encara exacta", tot i que ha precisat que en els mesuraments no s'han detectat moviments a les vies, i que el tancament del servei, per tant, ha estat preventiu.
Tampoc no s'han registrat moviments als edificis de la zona: "Cap moviment que ens faci tenir cap element de preocupació", ha afirmat.