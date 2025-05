Paneque confia que Catalunya arribi al 2030 "desacoblada" de la pluviometria

Demana no abaixar la guàrdia malgrat les últimes pluges

GIRONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha confiat aquest divendres que Catalunya arribarà al 2030 "desacoblada" de la disminució de la pluviometria associada al canvi climàtic.

En la jornada 'Nous reptes en l'aigua al territori' organitzada per la Universitat de Girona (UdG), Paneque ha subratllat la importància d'una gestió integral i innovadora de l'aigua com a element clau per al futur de Catalunya, ha informat el departament en un comunicat.

Ha reafirmat el compromís del Govern amb la lluita contra la sequera i ha afirmat que Catalunya compta amb "una ruta que contempla tot el cicle de l'aigua, de principi a fi, amb l'objectiu de preservar-ne la qualitat i evitar-ne la carència".

"Una estratègia que permetrà obtenir un 70% de recurs hídric no convencional d'aquí al 2030", amb una planificació que inclou una inversió de 2.000 milions d'euros que permetrà augmentar la capacitat de dessalinització i ampliar les tecnologies de reutilització.

"És gràcies a la col·laboració publicoprivada que podrem desenvolupar aquesta estratègia", ha dit, convençuda que amb recursos, liderada per la Generalitat, Catalunya arribarà al 2030 desacoblada de la disminució associada al canvi climàtic.

"NO PERDRE NI UN MINUT"

Respecte a les últimes pluges que han fet que els embassaments de les conques internes freguin el 80%, la consellera ha demanat no abaixar la guàrdia, i ha considerat que "la sequera no és una qüestió cíclica, és una qüestió estructural i com a tal s'ha de tractar".

"No hem de perdre ni un minut, ni un sol euro dels que tenim previst invertir en els pròxims anys per desenvolupar tota aquesta estratègia", ha dit.