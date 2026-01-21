Paneque apunta al "despreniment d'un talús" com a hipòtesi de l'accident a Gelida (Barcelona)

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
A les 9.30 hores es decidirà si es reprèn el servei de Rodalies en la reunió del CECAT
BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera portaveu i de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha apuntat a un "despreniment d'un talús" a conseqüència del temporal de pluges d'aquest dimarts com la principal hipòtesi de l'accident de tren a Gelida (Barcelona) d'aquest dimarts a la nit que ha provocat la mort del maquinista.
Així ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, on ha explicat que la caiguda del talús s'ha produït just quan passava el primer vagó --l'únic que ha descarrilat-- i que, per això, no han descarrilat els altres vagons del comboi.
Preguntada pel tall a totes les línies de Rodalies decidit per Adif per valorar la seguretat del servei, ha expressat que se segueixen fent "marxes blanques" --maquinistes i tècnics de Renfe que revisen la xarxa-- i ha apuntat que a les 9.30 hores es decidirà si es reprèn el servei ferroviari en la reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
Ha ressaltat que les incidències preliminars de les marxes blanques apunten a pedres i caigudes d'arbres a la via.
Sobre els ferits de l'accident --5 greus, 6 menys greus i 26 lleus--, Paneque ha expressat que les primeres informacions del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) situen que no es tem per la vida de cap d'ells.
Ha dit que, a més, Rodalies ha tingut un problema amb la megafonia a primera hora d'aquest dimecres i que treballadors ferroviaris han hagut d'explicar als viatgers que el servei no funcionava, una incidència que ja ha donat per acabada.