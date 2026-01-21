Paneque afirma que no es reprendrà el servei de Rodalies fins que hi hagi garantia de seguretat

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Parlon explica que 38 persones han estat ateses durant l'accident
BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera portaveu i de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat que no es reprendrà el servei de Rodalies fins que es garanteixi la seguretat i, per això, maquinistes acompanyats de tècnics de Renfe i Adif participaran en "marxes blanques" tota la nit per revisar la xarxa.
Ho ha dit en una compareixença conjunta amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, a Gelida (Barcelona), on ha descarrilat un tren a conseqüència de la caiguda d'un mur de contenció a causa d'un despreniment causat per les pluges.
Paneque ha agraït als serveis emergències que estan desplegats la seva tasca i ha lamentat la defunció d'una persona.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha indicat que un total de 37 unitats del SEM han acudit al lloc de l'accident, així com 36 unitats dels Bombers, amb 72 bombers desplaçats, i més de 40 Mossos d'Esquadra.
BALANÇ
"Un total de 38 persones han estat ateses durant l'accident. Desgraciadament, hem de lamentar la mort d'una de les persones que viatjava al tren, 5 persones estan en estat greu, 6 menys greus i 26 lleus", ha puntualitzat.
Sobre la víctima mortal, ha apuntat que encara no se'n poden facilitar dades per respecte als seus familiars, i ha afegit que una persona ha quedat atrapada.