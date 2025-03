Paneque afirma que Catalunya tindrà de cara al 2030 un 70% de recurs hídric "no convencional"

GIRONA 28 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que Catalunya tindrà de cara al 2030 un 70% de recurs hídric "no convencional" i destaca els diferents processos de generació d'aigua, per no dependre de les pluges davant la sequera.

Ho ha dit en la presentació del projecte Aiguaneix a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Roses (Girona), amb el president de la Diputació de Girona i del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, i l'alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, informa la Conselleria en un comunicat.

Aquest projecte, que assegura que és "pioner", consisteix en l'obtenció d'aigua purificada a la Costa Brava nord i a que aporti resiliència al territori en situacions d'emergència climàtica.

Paneque ha dit es vol "anar replicant els models de dessalinitzadores, de l'aigua regenerada i totes les tecnologies d'aprofitament del recurs", perquè tots els emissaris d'aigua prepotable que van cap al mar puguin anar cap a l'interior i aprofitar aquest recurs.

L'import total del projecte, que inclou la construcció de la planta pilot, la direcció científica i la generació de materials divulgatius, és d'1,2 milions d'euros, i la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) aportarà 300.000 euros i la resta va a càrrec del Consorci d'Aigües.

Per la seva banda, Noguer ha avançat que Llançà acollirà una estació de purificació d'aigua a escala real i les infraestructures per la recàrrega d'aqüífers: "Estem totalment alineats amb la Generalitat per impulsar la gestió circular de l'aigua".