Pané visita el 4YFN amb 86 iniciatives tecnològiques de salut catalanes, un 2% més que el 2025

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha visitat el Catalonia Health Innovation Ecosystem Pavilio en el 4YFN, que se celebra amb motiu del Mobile World Congress (MWC) inaugurat aquest dilluns i on es presenten 86 iniciatives de salut catalanes, un 2% més que el 2025.
En aquesta edició del 4YFN, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona del 2 al 5 de març, les start-ups tornen a ser el nucli central de la representació catalana en salut, amb 64 empreses que representen el 74% del total, informa el departament en un comunicat.
"Aquesta presència reforçada s'emmarca en un ecosistema que, segons l'Informe de la BioRegió de Catalunya 2025, compta amb 464 start-ups actives i 168 spin-offs creades des del 2016, en un context d'expansió sostinguda del teixit empresarial, que ja suma 1.650 empreses (+20%)", expliquen.
La Conselleria destaca el perfil "especialment emergent de moltes participants" en aquesta edició, en què el 2023 és l'any mitjà de fundació en un rang que va del 2015 al 2026; la participació catalana en el 4YFN també inclou entitats públiques i privades, projectes de recerca i proveïdors de serveis especialitzats en salut, que representen prop del 26% del total.
ACTIVITATS
En el seu recorregut pel Catalonia Health Innovation Ecosystem Pavilion, liderat per Biocat i la Fundació TIC Salut i Social, ha parlat amb els agents involucrats a impulsar la projecció internacional de la tecnologia catalana en matèria de salut --inversors, corporacions, hospitals i institucions d'arreu del món--.
El pavelló compta amb la participació de 16 start-ups de salut catalanes d'alt impacte que presentaran solucions disruptives en àmbits com el digital health --amb la intel·ligència artificial (IA) com a principal protagonista--, el diagnòstic avançat, la ciberseguretat o la robòtica assistencial.