Pané es reincorpora després de la baixa mèdica per una fractura al peroné

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, s'ha reincorporat després de la baixa mèdica per una fractura al peroné i ho farà de manera progressiva, segons fonts del departament.
Segons ha publicat aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), queda sense efecte l'encàrrec del despatx de la consellera al titular de Presidència, Albert Dalmau.
Pané va patir el passat 12 d'abril un accident domèstic a conseqüència del qual es va fracturar el peroné i Dalmau va assumir les seves funcions durant la recuperació.