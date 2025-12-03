Pané preveu arribar al pic de contagis per grip en tres setmanes, "coincidint amb Nadal"

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
La Consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, preveu que Catalunya arribi al pic de contagis per grip en tres setmanes, "coincidint amb Nadal", un fet que preocupa, en les seves paraules, i ha assegurat que a Catalunya hi ha suficients vacunes com per a no col·lapsar.
En una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press ha explicat que la incidència del contagi està actualment en els 164 casos per cada 100.000 habitants, fet que suposa superar el llindar moderat, i es preveu que per Nadal s'arribi al llindar alt, de 218 casos per cada 100.000 habitants.
Davant aquesta perspectiva, ha recordat que s'ha obert la vaccinació per grip no només als grups de risc --nens i persones grans--, que en són els "transmissors" més grans, i ha defensat que a Catalunya hi ha suficients vacunes per a tota la població com per a no col·lapsar, texualment.
Sobre la reunió d'aquest divendres entre el ministeri i les comunitats en el ple extraordinari del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), ha afirmat que el Govern és partidari de tenir un "mateix" protocol entre totes les comunitats davant la grip perquè, segons ella, el fet de no tenir-lo trasllada confusió a la ciutadania.
Ha assenyalat que la mascareta als centres sanitaris es recomana a partir del llindar alt.