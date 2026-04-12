Pané es fractura el peroné en un accident domèstic i Dalmau assumirà les seves funcions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha sofert un accident domèstic a conseqüència del qual s'ha fracturat el peroné i serà el conseller de Presidència, Albert Dalmau, qui assumeixi les seves funcions durant la seva recuperació.
Així ho ha informat el departament de Salut en un comunicat aquest diumenge.
Dalmau ja va assumir les funcions de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant la seva baixa mèdica.