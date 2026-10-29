Pané diu que el tiroteig mortal al Joan XXIII ha estat "inusual i estrany"

TARRAGONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha afirmat que el tiroteig mortal d'aquest dijous a la matinada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona ha estat un fet "inusual i estrany", si bé ha defensat els protocols de seguretat que hi ha al centre.
En unes declaracions als mitjans a l'exterior del centre hospitalari on estava ingressat l'home que ha mort tirotejat, Pané ha explicat que sobre aquella hora (les 3.00) estava actiu el personal de seguretat, integrat per dos guàrdies, si bé estaven atenent un altre servei que els Mossos investiguen per si podia tenir relació amb els fets investigats.
En preguntar-li per com pot ser possible que una persona entri armada en un hospital, Pané ha afirmat que ara com ara no se sap com ha accedit al centre, si bé ha exemplificat que, en cas de fer-ho per Urgències, és possible per la zona de planta perquè les comunicacions verticals de l'hospital estan actives per moure els malalts d'una zona a una altra.
ELS MOSSOS HO INVESTIGUEN
Sobre el succés, Pané ha afirmat que els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets i mantenen el cas sota el secret de les actuacions, i l'hospital ha facilitat als agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) les imatges de les càmeres de vigilància.
Quant a la dona de la víctima, la consellera ha indicat que estava present en el moment dels fets, i que ara es troba a Urgències on ha rebut atenció mèdica i psicològica.
En aquest sentit, també ha afegit que el personal de l'hospital que treballava en el torn de nit i que han estat testimonis dels fets també han rebut el suport de l'equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i de l'hospital.